Атака по ліцею на Одещині. Загиблих побільшало, пошукові роботи закінчено – фото

Унаслідок російської атаки 23 червня у Білгород-Дністровському загинули три людини та понад 10 постраждали

Зруйнований ліцей (Фото: t.me/odeskaODA)

В Одеській області у Білгород-Дністровському завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки 23 червня, які тривали добу. Загинули три особи, серед постраждалих є діти, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок ворожого удару постраждали 14 осіб, серед яких двоє підлітків, які проходили повз у момент удару. Станом на вечір 23 червня було відомо про двох загиблих, але 24 червня їхня кількість зросла до трьох.

На місці влучання по навчальному закладу працювали 74 рятувальники, залучалися кінологи, 16 одиниць техніки, місцеві пожежні команди та волонтери українського Червоного Хреста.

ДОПОВНЕНО О 18:00. Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер відвідав постраждалих у лікарні, зокрема підлітків Марка та Максима. За його словами, 16-річний Марк врятував товариша.

" Після удару він кинувся рятувати свого друга Максима й буквально витягнув його з-під завалів. Хлопець не розгубився, не злякався — просто діяв", – зазначив Кіпер.

Також він поспілкувався з директоркою ліцею, яка також постраждала. Навчання для учнів ліцею з 1 вересня організують у трьох інших школах. Усі вчителі й технічні працівники збережуть роботу. Після розбору завалів буде експертиза, яка вирішить, чи можливо відновити будівлю, чи доведеться будувати нову.

Ворог атакував ліцей вдень 23 червня. Як повідомив президент Володимир Зеленський, за попередніми даними, це був удар балістичною ракетою. Під завалами могли перебувати люди.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС