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Аваков назвал дату разведения сил в Петровском

Аваков назвал дату разведения сил в Петровском - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
07.11.2019, 17:21

Украинские военные готовятся к началу разведения 8 ноября

Разведение войск на участке в Петровском начнется завтра, 8 ноября, в полдень, заявил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Разведение войск начнется, если со стороны боевиков не будет обстрелов.

Ранее о подготовке украинских военных к разведению сил и средств в Петровском 8 ноября сообщил пресс-центр ООС.

  • 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября.
  • Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 2-3 ноября взрывы в Петровском.

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арсен аваков Петровское разведение войск
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