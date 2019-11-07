Аваков назвал дату разведения сил в Петровском

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Разведение войск на участке в Петровском начнется завтра, 8 ноября, в полдень, заявил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Разведение войск начнется, если со стороны боевиков не будет обстрелов.

Ранее о подготовке украинских военных к разведению сил и средств в Петровском 8 ноября сообщил пресс-центр ООС.

1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил , что дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 2-3 ноября взрывы в Петровском.

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