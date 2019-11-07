Аваков назвал дату разведения сил в Петровском

Разведение войск на участке в Петровском начнется завтра, 8 ноября, в полдень, заявил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
Разведение войск начнется, если со стороны боевиков не будет обстрелов.
Ранее о подготовке украинских военных к разведению сил и средств в Петровском 8 ноября сообщил пресс-центр ООС.
Богданівка, Донецька область, Україна, 1 км до смуги розміжування. Якщо все буде добре, завтра о 12 - початок розведення! pic.twitter.com/3UyGkaPIyc— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 7 ноября 2019 г.
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