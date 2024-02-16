Авдеевка. РФ бросает огромные силы, воюет более 12 отдельных соединений врага – 110 ОМБр

Генштаб ВСУ утром сообщал, что в районах Авдеевки за прошедшие сутки было отражено 28 атак

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российская армия бросает на Авдеевское направление колоссальные силы в количестве личного состава, бронетехники и авиации. Об этом сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Военные заявили, что против них – более 12 отдельных соединений противника, среди которых: бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения.

В бригаде говорят, что украинские военные, в нечеловеческих условиях, под ежеминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационными бомбардировками выполняют поставленные задачи.

Ситуация вокруг Авдеевки, 16 февраля (Карта: Deepstate)

14 февраля спикер Сил обороны Таврического направления Лиховой в комментарии LIGA.net сообщил, что украинское командование подготовило запасные пути поставки на случай, если россияне перережут основную логистическую трассу в Авдеевку.

сообщил, что украинское командование подготовило запасные пути поставки на случай, если россияне перережут основную логистическую трассу в Авдеевку. По данным командующего направлением Тарнавского, сейчас для военных, ведущих боевые действия под Авдеевкой, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.

Представитель третьей отдельной штурмовой бригады Бородин заявил, что в районе Авдеевки ситуация остается критической, Россия сосредоточила для наступления две общевойсковые армии. По его словам, россияне начали применять фосфор, сбрасывают десятки управляемых авиационных бомб каждый день.

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