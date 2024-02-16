Авдіївка. РФ кидає колосальні сили, проти ЗСУ воює понад 12 окремих з'єднань ворога — 110 ОМБр
Російська армія кидає на Авдіївський напрямок колосальні сили в кількості особового складу, бронетехніки та авіації. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Військові заявили, що проти них — понад 12 окремих з'єднань противника, серед яких: бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення.
У бригаді кажуть, що українські військові, у нелюдських умовах, під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційним бомбардуванням виконують поставлені задачі.
- 14 лютого речник Сил оборони Таврійського напрямку Лиховій у коментарі LIGA.net повідомив, що українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки.
- За даними командувача напрямку Тарнавського, наразі для військових, які ведуть бойові дії під Авдіївкою – виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.
- Представник третьої окремої штурмової бригади Бородін заявив, що у районі Авдіївки ситуація залишається критичною, Росія зосередила для наступу дві загальновійськові армії. За його словами, росіяни почали застосовувати фосфор, скидають десятки керованих авіаційних бомб щодня.
Читайте також: Авдіївка. ЗСУ кажуть, що готові запасні шляхи, якщо Росія відріже трасу, йдуть вуличні бої – карта