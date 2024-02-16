Авдіївка. РФ кидає колосальні сили, проти ЗСУ воює понад 12 окремих з'єднань ворога — 110 ОМБр

Генштаб ЗСУ зранку повідомляв, що у районах Авдіївки впродовж минулої доби було відбито 28 атак

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російська армія кидає на Авдіївський напрямок колосальні сили в кількості особового складу, бронетехніки та авіації. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Військові заявили, що проти них — понад 12 окремих з'єднань противника, серед яких: бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення.

У бригаді кажуть, що українські військові, у нелюдських умовах, під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційним бомбардуванням виконують поставлені задачі.

Ситуація навколо Авдіївки, 16 лютого (Мапа: Deepstate)

14 лютого речник Сил оборони Таврійського напрямку Лиховій у коментарі LIGA.net повідомив, що українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки.

повідомив, що українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки. За даними командувача напрямку Тарнавського, наразі для військових, які ведуть бойові дії під Авдіївкою – виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.

Представник третьої окремої штурмової бригади Бородін заявив, що у районі Авдіївки ситуація залишається критичною, Росія зосередила для наступу дві загальновійськові армії. За його словами, росіяни почали застосовувати фосфор, скидають десятки керованих авіаційних бомб щодня.

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