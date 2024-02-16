Авдіївка. Тривають запеклі бої, для ЗСУ виділені додаткові боєприпаси – Тарнавський

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Збройні Сили України і далі захищають Авдіївку від російської армії та стримують просування противника, у межах міста тривають запеклі бої. За даними командувача напрямку Олександра Тарнавського, наразі для військових виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.

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"Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога", – заявив Тарнавський та зазначив, що окрім виділення додаткового ресурсу боєприпасів та інших засобів ураження, також відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках

Також, за даними військового, наразі підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

"Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації на даному напрямку. Управління військами — стійке та ефективне", – зазначив він та акцентував, що "найвища цінність та пріоритет для нас — збереження життя українського солдата".

Тарнавський наголосив на традиційному для військових формулюванні, що ситуація в операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони і далі ведуть оборонну операцію, завдаючи противнику значних втрат.

Ситуація навколо Авдіївки, 16 лютого (Мапа: Deepstate)

15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін повідомив, що у районі Авдіївки йдуть запеклі бої, російська армія наступає з усіх боків.

Речник третьої ОБШр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку є дуже важкою, окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення складає один до семи. На напрямку проти українських захисників воює регулярна армія РФ та спецпризначенці.

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14 лютого речник Сил оборони Таврійського напрямку Лиховій у коментарі LIGA.net повідомив, що українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки.

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках, де оперативна обстановка залишається надзвичайно складною та напруженою.

Пресофіцер ОСУВ "Таврія" повідомив, що в Авдіївці ніхто не тримається "за купи каміння й обгорілого заліза", оскільки пріоритетом для командування залишається збереження життів бійців.

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