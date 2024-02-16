Авдеевка. Ведутся тяжелые бои, для ВСУ выделены дополнительные боеприпасы – Тарнавский

По данным командующего направления, сейчас подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Авдеевку от российской армии и сдерживают продвижение противника, в черте города продолжаются ожесточенные бои. По данным командующего направлением Александра Тарнавского, для военных выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.

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"Ожесточенные бои идут в пределах города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага", – заявил Тарнавский и отметил, что кроме выделения дополнительного ресурса боеприпасов и других средств поражения, также происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях

Также, по данным военного, сейчас подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

"Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану главнокомандующего ВСУ по стабилизации ситуации на данном направлении. Управление войсками – устойчивое и эффективное", – отметил он и акцентировал, что "высшая ценность и приоритет для нас – сохранение жизни украинского солдата".

Тарнавский отметил традиционную для военных формулировку, что ситуация в операционной зоне остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают вести оборонительную операцию, нанося противнику значительные потери.

Ситуация вокруг Авдеевки, 16 февраля (Карта: Deepstate)

15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент захода бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут упорные бои, российская армия наступает со всех сторон.

Представитель третьей ОБШр Александр Бородин в комментарии LIGA.net заявил, что ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. В направлении против украинских защитников воюет регулярная армия РФ и спецназовцы.

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14 февраля спикер Сил обороны Таврического направления Лиховой в комментарии LIGA.net сообщил, что украинское командование подготовило запасные пути поставки на случай, если россияне перережут основную логистическую трассу в Авдеевку.

Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной.

Пресофицер ОСУВ "Таврия" сообщил, что в Авдеевке никто не держится "за груды камней и обгоревшего железа", поскольку приоритетом для командования остается сохранение жизней бойцов.

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