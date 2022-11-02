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Авиация и артиллерия ВСУ уничтожают оккупантов, РФ бьет по баржам с зерном — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 06:24
Авиация и артиллерия ВСУ уничтожают оккупантов, РФ бьет по баржам с зерном — ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Aрмия Inform)

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать оккупантов на южном направлении, а противник обстреливает баржи с зерном. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что россияне ведут оборонные бои и пытаются удержать занятые рубежи — в результате боевого столкновения разведывательных групп возле Дудчан, противник понес потери и отступил. 

Демонстрируя желание сорвать зерновую сделку, оккупанты продолжали обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-лиманском канале. 

Украинская авиация нанесла восемь ударов по скоплениям живой силы и техники, зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту россиян.

Артиллерийские и ракетные подразделения выполнили почти 160 огневых задач — захватчики потеряли 25 человек, три реактивных системы залпового огня "Град", самоходную гаубицу "Акация", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и 11 единиц автомобильной и бронированной техники.

Также были уничтожены три склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Читайте также: Пентагон о фронте: Россия укрепляется в Сватово и Кременной. ВСУ двигаются на Херсон 

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область потери России ОК Юг
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