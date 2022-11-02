Авиация и артиллерия ВСУ уничтожают оккупантов, РФ бьет по баржам с зерном — ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать оккупантов на южном направлении, а противник обстреливает баржи с зерном. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что россияне ведут оборонные бои и пытаются удержать занятые рубежи — в результате боевого столкновения разведывательных групп возле Дудчан, противник понес потери и отступил.
Демонстрируя желание сорвать зерновую сделку, оккупанты продолжали обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-лиманском канале.
Украинская авиация нанесла восемь ударов по скоплениям живой силы и техники, зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту россиян.
Артиллерийские и ракетные подразделения выполнили почти 160 огневых задач — захватчики потеряли 25 человек, три реактивных системы залпового огня "Град", самоходную гаубицу "Акация", самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и 11 единиц автомобильной и бронированной техники.
Также были уничтожены три склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.
- Украина рассчитывает деоккупировать Херсон в ноябре, а освобождение города от оккупантов окажет "сокрушительное" воздействие на общественное мнение в России, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
- Благодаря западному оружию Украина получила преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников на херсонском направлении.
- По данным оперативного командования "Юг", войск РФ под Херсоном еще "очень много", в том числе и "элита".
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