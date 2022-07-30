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Авиация ВСУ семь раз ударила по россиянам на юге — уничтожено более сотни оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 06:13
Авиация ВСУ семь раз ударила по россиянам на юге — уничтожено более сотни оккупантов - Фото
Авиация ВСУ (Фото: АрміяInform)

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла семь ударов по российским оккупантам в Херсонской и Николаевской областях 29 июля. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Пары штурмовиков и истребителей ВСУ атаковали два скопления живой силы и техники противника в Херсонском и Снигиревском районах, также в Николаевской области нанесен удар по складу с боеприпасов. 

Четыре пары вертолетов также ударили по скоплению живой силы и техники в Бериславском и Снигиревском районах, были поражены опорный пункт и подземные укрепления противника. 

В результате украинских авиаударов уничтожено 105 оккупантов, семь танков Т-62 и Т-72, гаубица "Мста-Б", две самоходные установки, самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С" и 17 единиц бронированной и автомобильной техники. 

Читайте также: Авиация ВСУ ударила по противнику на юге — уничтожены 93 россиянина, техника и артиллерия 

Дмитрий Гриниченко
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