Авиация ВСУ семь раз ударила по россиянам на юге — уничтожено более сотни оккупантов

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла семь ударов по российским оккупантам в Херсонской и Николаевской областях 29 июля. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Пары штурмовиков и истребителей ВСУ атаковали два скопления живой силы и техники противника в Херсонском и Снигиревском районах, также в Николаевской области нанесен удар по складу с боеприпасов.

Четыре пары вертолетов также ударили по скоплению живой силы и техники в Бериславском и Снигиревском районах, были поражены опорный пункт и подземные укрепления противника.

В результате украинских авиаударов уничтожено 105 оккупантов, семь танков Т-62 и Т-72, гаубица "Мста-Б", две самоходные установки, самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С" и 17 единиц бронированной и автомобильной техники.

Дмитрий Гриниченко

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