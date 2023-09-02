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Авиация ВСУ сможет бить ракетами AMRAAM на 160-180 км. Это поможет доставать самолеты РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 13:20
Авиация ВСУ сможет бить ракетами AMRAAM на 160-180 км. Это поможет доставать самолеты РФ - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Украинская авиация сможет бить ракетами AMRAAM на расстояние 160-180 км — данное вооружение Пентагон заказал для Сил обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, США заказывают ракеты других модификаций, которые смогут бить на расстояние до 180 км. 

"Этого предостаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеской ПВО. Чем дальше, тем безопаснее для наших пилотов и тем опаснее для наших врагов", — заявил Игнат.

Он отметил, что боезапас для авиации надо произвести и поставить, так как самолетам нужно постоянно восстанавливать наличие боеприпасов. 

Спикер ВС сказал, что AMRAAM — это ракеты класса "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения — эти ракеты уже применяются в Украине на системах противовоздушной обороны NASAMS. 

"Такая ракета применяется с воздуха на большую дальность, ведь запускается с воздушной платформы, с наземной установки дальность поражения не так высока. Она будет использоваться для уничтожения всех типов воздушных целей, кроме баллистики", — подчеркнул он.

  • 21 июня Пентагон заказал у Raytheon ракеты AMRAAM на $1,1 млрд, которые планируют продать, в том числе, и Украине.
  • 17 августа Шведский парламент Риксдаг одобрил военную помощь Украине более чем на 270 млн евро и разрешил правительству продать США ограниченное количество ракет AMRAAM.
  • 29 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли ракеты для ПВО, снаряды, Javelin.

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Дмитрий Гриниченко
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