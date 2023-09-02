Авиация ВСУ сможет бить ракетами AMRAAM на 160-180 км. Это поможет доставать самолеты РФ

Украинская авиация сможет бить ракетами AMRAAM на расстояние 160-180 км — данное вооружение Пентагон заказал для Сил обороны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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По его словам, США заказывают ракеты других модификаций, которые смогут бить на расстояние до 180 км.

"Этого предостаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеской ПВО. Чем дальше, тем безопаснее для наших пилотов и тем опаснее для наших врагов", — заявил Игнат.

Он отметил, что боезапас для авиации надо произвести и поставить, так как самолетам нужно постоянно восстанавливать наличие боеприпасов.

Спикер ВС сказал, что AMRAAM — это ракеты класса "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения — эти ракеты уже применяются в Украине на системах противовоздушной обороны NASAMS.

"Такая ракета применяется с воздуха на большую дальность, ведь запускается с воздушной платформы, с наземной установки дальность поражения не так высока. Она будет использоваться для уничтожения всех типов воздушных целей, кроме баллистики", — подчеркнул он.

21 июня Пентагон заказал у Raytheon ракеты AMRAAM на $1,1 млрд, которые планируют продать, в том числе, и Украине.

17 августа Шведский парламент Риксдаг одобрил военную помощь Украине более чем на 270 млн евро и разрешил правительству продать США ограниченное количество ракет AMRAAM.

29 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли ракеты для ПВО, снаряды, Javelin.

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