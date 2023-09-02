Авіація ЗСУ зможе бити ракетами AMRAAM на 160-180 км. Це допоможе діставати літаки РФ
Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 160-180 км – це озброєння Пентагон замовив для Сил оборони. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, США замовляють ракети інших модифікацій, які зможуть бити на відстань до 180 км.
"Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожоъ ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів", — заявив Ігнат.
Він зазначив, що боєзапас для авіації треба виробити та поставити, оскільки літакам потрібно постійно відновлювати наявність боєприпасів.
Спікер ПС сказав, що AMRAAM — це ракети класу "повітря-повітря" з активною головкою самонаведення — ці ракети вже застосовуються в Україні на системах протиповітряної оборони NASAMS.
"Така ракета застосовується з повітря на велику дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Вона використовуватиметься для знищення всіх типів повітряних цілей, окрім балістики", — підкреслив він.
- 21 червня Пентагон замовив в Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM на $1,1 млрд, які планують продати, зокрема, й Україні.
- 17 серпня Шведський парламент Риксдаг схвалив військову допомогу Україні на понад 270 млн євро та дозволив уряду продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM.
- 29 серпня США оголосили про новий пакет військової допомогиУкраїні, до якого увійшли ракети для ППО, снаряди, Javelin.
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