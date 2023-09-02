Авіація ЗСУ зможе бити ракетами AMRAAM на 160-180 км. Це допоможе діставати літаки РФ

Українська авіація зможе бити ракетами AMRAAM на відстань 160-180 км – це озброєння Пентагон замовив для Сил оборони. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За його словами, США замовляють ракети інших модифікацій, які зможуть бити на відстань до 180 км.

"Цього достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожоъ ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших льотчиків і тим небезпечніше для наших ворогів", — заявив Ігнат.

Він зазначив, що боєзапас для авіації треба виробити та поставити, оскільки літакам потрібно постійно відновлювати наявність боєприпасів.

Спікер ПС сказав, що AMRAAM — це ракети класу "повітря-повітря" з активною головкою самонаведення — ці ракети вже застосовуються в Україні на системах протиповітряної оборони NASAMS.

"Така ракета застосовується з повітря на велику дальність, адже запускається з повітряної платформи, з наземної установки дальність ураження не така висока. Вона використовуватиметься для знищення всіх типів повітряних цілей, окрім балістики", — підкреслив він.

21 червня Пентагон замовив в Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM на $1,1 млрд, які планують продати, зокрема, й Україні.

17 серпня Шведський парламент Риксдаг схвалив військову допомогу Україні на понад 270 млн євро та дозволив уряду продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" AMRAAM.

29 серпня США оголосили про новий пакет військової допомогиУкраїні, до якого увійшли ракети для ППО, снаряди, Javelin.

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