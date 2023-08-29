США оголосили про новий пакет допомоги Україні – боєприпаси для ППО й HIMARS, снаряди, Javelin

Сьогодні, 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли ракети для ППО, снаряди, Javelin. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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"Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію та свій народ. Цей пакет містить важливі засоби, які допоможуть Україні на полі бою", – йдеться у повідомленні Блінкена.

До складу пакету входять:

- ракети AIM-9M для ППО;

- боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

- засоби розмінування;

- Javelin та інші протитанкові комплекси та ракети;

- понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї;

- машини швидкої допомоги;

- боєприпаси для розчищення перешкод;

- запасні частини, послуги, навчання та транспорт.

Зазначається, що загальна вартість пакета озброєнь та техніки становить $250 млн.

24 серпня повідомлялось, що Німеччина вперше передала Україні ракети до Patriot.

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