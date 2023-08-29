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США оголосили про новий пакет допомоги Україні – боєприпаси для ППО й HIMARS, снаряди, Javelin

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 20:31
США оголосили про новий пакет допомоги Україні – боєприпаси для ППО й HIMARS, снаряди, Javelin - Фото
Ентоні Блінкен (скриншот відео)

Сьогодні, 29 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли ракети для ППО, снаряди, Javelin. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію та свій народ. Цей пакет містить важливі засоби, які допоможуть Україні на полі бою", – йдеться у повідомленні Блінкена.

До складу пакету входять:

- ракети AIM-9M для ППО;

- боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

- засоби розмінування;

- Javelin та інші протитанкові комплекси та ракети;

- понад 3 мільйони набоїв до стрілецької зброї;

- машини швидкої допомоги;

- боєприпаси для розчищення перешкод;

- запасні частини, послуги, навчання та транспорт.

Зазначається, що загальна вартість пакета озброєнь та техніки становить $250 млн.

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Наталія Медведєва
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