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США объявили о новом пакете помощи Украине – боеприпасы для ПВО и HIMARS, снаряды, Javelin

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 20:31
США объявили о новом пакете помощи Украине – боеприпасы для ПВО и HIMARS, снаряды, Javelin - Фото
Энтони Блинкен (Скриншот видео)

Сегодня, 29 августа, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли ракеты для ПВО, снаряды, Javelin. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важные средства, которые помогут Украине на поле боя", – говорится в сообщении Блинкена.

В состав пакета входят:

- ракеты AIM-9M для ПВО,

- боеприпасы к высокомобильным артиллерийским ракетным системам (HIMARS),

- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,

- средства разминирования,

- Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты

- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию,

- машины скорой помощи,

- боеприпасы для расчистки препятствий,

- запасные части, услуги, обучение и транспорт.

Отмечается, что общая стоимость пакета вооружений и техники составила $250 млн.

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Наталья Медведева
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войнавоенная помощьЭнтони Блинкен
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