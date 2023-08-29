США объявили о новом пакете помощи Украине – боеприпасы для ПВО и HIMARS, снаряды, Javelin
Сегодня, 29 августа, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли ракеты для ПВО, снаряды, Javelin. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важные средства, которые помогут Украине на поле боя", – говорится в сообщении Блинкена.
В состав пакета входят:
- ракеты AIM-9M для ПВО,
- боеприпасы к высокомобильным артиллерийским ракетным системам (HIMARS),
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы,
- средства разминирования,
- Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию,
- машины скорой помощи,
- боеприпасы для расчистки препятствий,
- запасные части, услуги, обучение и транспорт.
Отмечается, что общая стоимость пакета вооружений и техники составила $250 млн.
- 24 августа сообщалось, что Германия впервые передала Украине ракеты к Patriot.
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