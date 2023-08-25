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"Это Курск". WSJ: Залужный сказал американцам, что они не понимают природу этой войны

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 10:11
Валерий Залужный (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

По данным Wall Street Journal, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сказал американским коллегам, что они не понимают природу войны РФ против Украины. Об этом издание сообщило со ссылкой на неназванных чиновников США.

Журналисты написали, что американские военные якобы критикуют тактику наступления ВСУ и спорят с Залужным насчет применения войск при наступлении на юге.

Украинский главком ответил визави из Вашингтона, что они "не понимают природу этого конфликта", пишет издание. 

"Это не противоповстанческая деятельность. Это Курск", — подчеркнул генерал, имея в виду битву на Курской дуге летом 1943 года, которая считается одним из главных сражений Второй мировой войны. 

Также WSJ заявляет, что Залужный сообщил американцам, что ВСУ якобы "находятся на пороге прорыва". 

  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше потому, что "не было с чем". 

Читайте также: Белый дом: Украина методично и систематически продолжает освобождать территории

Дмитрий Гриниченко
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