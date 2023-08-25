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"Це Курська битва". WSJ: Залужний сказав американцям, що вони не розуміють природу цієї війни

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 10:11
Валерій Залужний (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

За даними Wall Street Journal, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний сказав американським колегам, що вони не розуміють природи війни РФ проти України. Про це видання повідомило із посиланням на неназваних чиновників США.

Журналісти написали, що американські військові нібито критикують тактику наступу ЗСУ і сперечаються із Залужним щодо застосування військ під час наступу на півдні.

Український головком відповів візаві з Вашингтона, що вони "не розуміють природи цього конфлікту", пише видання.

"Це не протиповстанська діяльність. Це Курськ", — підкреслив генерал, маючи на увазі битву на Курській дузі влітку 1943 року, яка вважається однією з головних битв Другої світової війни.

Також WSJ заявляє, що Залужний повідомив американцям, що ЗСУ нібито "знаходяться на порозі прориву".

  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

Читайте також: Білий дім: Україна методично та систематично продовжує звільняти території

Дмитро Гриниченко
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