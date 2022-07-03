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Авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов, два пункта управления и много техники врага

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 01:02
Авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов, два пункта управления и много техники врага - Фото
Фото: ВС ВСУ

2 июля авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожила два склада боеприпасов, два пункта управления и 30 единиц техники. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Авиация ВСУ работала фактически по всем направлениям фронта – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив почти полтора десятка групповых вылетов.

В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных сил уничтожены два вражеских пункта управления, до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки.

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Наталия Медведева
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вс всу потери врага
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