Авиация ВСУ уничтожила два склада боеприпасов, два пункта управления и много техники врага
2 июля авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожила два склада боеприпасов, два пункта управления и 30 единиц техники. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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Авиация ВСУ работала фактически по всем направлениям фронта – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив почти полтора десятка групповых вылетов.
В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных сил уничтожены два вражеских пункта управления, до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки.
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