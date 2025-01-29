Австралиец, якобы погибший в российском плену, может быть жив

Правительство Австралии получило сообщение из России о том, что Дженкинс жив, и требует дополнительной информации

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Гражданин Австралии Оскар Дженкинс, воевавший на стороне Украины и якобы погибший в российском плену, может быть жив. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, его слова приводит телеканал ABC News.

Он заявил, что правительство страны получило сообщение из России о том, что Дженкинс жив, и требует дополнительной информации.

"Я не хочу подтверждать, что это так, но, конечно, это заявление российских властей нашему департаменту", – добавил Албанезе.

Он отметил, что Австралия получила эту информацию через Министерство иностранных дел и торговли, но все еще ищет подтверждение. Первоначально считалось, что Дженкинс был убит российскими войсками после того, как в прошлом месяце появилось видео его захвата в плен.

Российская сторона утверждает, что австралиец якобы находится в колонии на территории РФ, а его состояние здоровья "нормальное".

В своем заявлении министр иностранных дел страны Пенни Вонг сказала, что Австралия четко дала понять, что Россия обязана обращаться с Дженкинсом в соответствии с нормами международного гуманитарного права, включая гуманное отношение, поскольку он военнопленный.

Вонг добавила, что правительство также предупредило, что если Дженкинс не получит должной защиты, ответ Австралии будет "однозначным". Она призвала Россию освободить его.

23 декабря 2024 года российская военная пропаганда опубликовала видео, на котором допрашивают якобы пленного гражданина Австралии. В Канберре заявили, что верифицируют ролик.

15 января 2025 года Reuters писало, что Австралия вызвала российского посла из-за сообщения о том, что житель Мельбурна был убит после захвата в плен российскими военными.