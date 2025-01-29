Австралієць, який нібито загинув у російському полоні, може бути живим
Громадянин Австралії Оскар Дженкінс, який воював на боці України, й нібито загинув у російському полоні, може бути живим. Про це повідомив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, його слова наводить телеканал ABC News.
Він заявив, що уряд країни отримав повідомлення з Росії про те, що Дженкінс живий, і вимагає додаткової інформації.
"Я не хочу підтверджувати, що це так, але, звичайно, це заява російської влади нашому департаменту", – додав Албанезе.
Він зазначив, що Австралія отримала цю інформацію через Міністерство закордонних справ і торгівлі, але все ще шукає підтвердження. Спочатку вважалося, що Дженкінс був убитий російськими військами після того, як минулого місяця з’явилося відео його захоплення у полон.
Російська сторона стверджує, що австралієць нібито перебуває в колонії на території РФ, а його стан здоров'я "нормальний".
У своїй заяві міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг сказала, що Австралія чітко дала зрозуміти, що Росія зобов’язана поводитися з Дженкінсом відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, включно з гуманним поводженням, оскільки він є військовополоненим.
Вонг додала, що уряд також попередив, що якщо Дженкінс не отримає належного захисту, відповідь Австралії буде "однозначною". Вона закликала Росію звільнити його.
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