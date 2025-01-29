Австралієць, який нібито загинув у російському полоні, може бути живим

Уряд Австралії отримав повідомлення з Росії про те, що Дженкінс живий, і вимагає додаткової інформації

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Громадянин Австралії Оскар Дженкінс, який воював на боці України, й нібито загинув у російському полоні, може бути живим. Про це повідомив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанезе, його слова наводить телеканал ABC News.

Він заявив, що уряд країни отримав повідомлення з Росії про те, що Дженкінс живий, і вимагає додаткової інформації.

"Я не хочу підтверджувати, що це так, але, звичайно, це заява російської влади нашому департаменту", – додав Албанезе.

Він зазначив, що Австралія отримала цю інформацію через Міністерство закордонних справ і торгівлі, але все ще шукає підтвердження. Спочатку вважалося, що Дженкінс був убитий російськими військами після того, як минулого місяця з’явилося відео його захоплення у полон.

Російська сторона стверджує, що австралієць нібито перебуває в колонії на території РФ, а його стан здоров'я "нормальний".

У своїй заяві міністерка закордонних справ країни Пенні Вонг сказала, що Австралія чітко дала зрозуміти, що Росія зобов’язана поводитися з Дженкінсом відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, включно з гуманним поводженням, оскільки він є військовополоненим.

Вонг додала, що уряд також попередив, що якщо Дженкінс не отримає належного захисту, відповідь Австралії буде "однозначною". Вона закликала Росію звільнити його.

23 грудня 2024 року російська воєнна пропаганда опублікувала відео, на якому допитують нібито полоненого громадянина Австралії. У Канберрі заявили, що верифікують ролик.

15 січня 2025 року Reuters писало, що Австралія викликала російського посла через повідомлення про те, що житель Мельбурна був убитий після захоплення у полон російськими військовими.