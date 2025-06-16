Австрия готова стать посредником в переговорах между Украиной и Россией

Александер Ван дер Беллен и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина ценит готовность Австрии обеспечить достойное посредничество для встреч с российской стороной. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины, украинского суверенитета и людей. Он подчеркнул, что его совместный с первой леди Еленой Зеленской официальный визит в Австрию отражает не просто политические, а очень теплые и человечные отношения между странами.

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В ходе встречи президенты Украины и Австрии обсудили необходимость давления на Россию, которое заставит Москву закончить войну и остановить смерти и убийства.

"Конечно, говорили мы сегодня и о необходимости поддерживать все совместные усилия во имя мира. Мы ценим готовность Австрии обеспечить достойное посредничество для встреч с российской стороной", — подчеркнул Зеленский.

Ван дер Беллен отметил, что Австрия военно-нейтральная страна, но не политически, и заверил в поддержке Украины.

"Россия – однозначный агрессор. И я еще раз призываю чиновников в Кремле закончить эту незаконную войну и начать серьезные, честные переговоры", – сказал он.

Значительная часть программы визита была посвящена украинским детям и украинскому сообществу в Австрии, а также возможным посредническим усилиям этого государства для возвращения украинских детей, которых похитила Россия. Эта тема также была одной из ключевых во время встречи.