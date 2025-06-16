Австрія готова стати посередником у переговорах між Україною та Росією

Александер Ван дер Беллен та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна цінує готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічей із російською стороною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Глава держави подякував за підтримку України, українського суверенітету та людей. Він наголосив, що його спільний із першою леді Оленою Зеленською офіційний візит до Австрії відображає не просто політичні, а дуже теплі та людяні відносини між країнами.

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Під час зустрічі президенти України та Австрії обговорили необхідність тиску на Росію, який примусить Москву закінчити війну та зупинити смерті й убивства.

"Звісно, говорили ми сьогодні й про необхідність підтримувати всі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічей із російською стороною", – наголосив Зеленський.

Ван дер Беллен зазначив, що Австрія військово нейтральна країна, але не політично, та запевнив у підтримці України.

"Росія – однозначний агресор. І я ще раз закликаю можновладців у Кремлі закінчити цю незаконну війну та почати серйозні, чесні перемовини", – сказав він.

Значна частина програми візиту була присвячена українським дітям та українській громаді в Австрії, а також можливим посередницьким зусиллям цієї держави для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Саме ця тема також була однією з ключових під час зустрічі.