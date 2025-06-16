У понеділок, 16 червня, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до Відня. Про це стало відомо з трансляції австрійського медіа Heute.

Главу держави та його дружину зустріли з військовими почестями біля канцелярії австрійського президента. Гвардія виконала український та австрійський державні гімни.

Біля канцелярії президента та першу леді вітали федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен і його дружина Доріс Шмідауер. Після урочистостей вони зайшли до канцелярії на переговори.

Згодом Офіс президента повідомив, що після спільної зустрічі Зеленський та Ван дер Беллен обговорять тет-а-тет і в розширеному форматі подальшу підтримку України, поглиблення співпраці в різних галузях й участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові України.

Вони приділять увагу гуманітарному розмінуванню, відновленню енергетики, продовольчій безпеці та будівництву укриттів.

Окремий фокус переговорів – повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія. Крім того, обговорять продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей.

Видання Axios писало, що Трамп може зустрітися із Зеленським під час саміту G7 у Канаді.

Раніше український президент говорив, що розраховує на розмову з Трампом щодо санкцій на саміті G7.