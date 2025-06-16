Зеленський у Відні зустрівся з президентом Австрії – відео
У понеділок, 16 червня, президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до Відня. Про це стало відомо з трансляції австрійського медіа Heute.
Главу держави та його дружину зустріли з військовими почестями біля канцелярії австрійського президента. Гвардія виконала український та австрійський державні гімни.
Біля канцелярії президента та першу леді вітали федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен і його дружина Доріс Шмідауер. Після урочистостей вони зайшли до канцелярії на переговори.
Згодом Офіс президента повідомив, що після спільної зустрічі Зеленський та Ван дер Беллен обговорять тет-а-тет і в розширеному форматі подальшу підтримку України, поглиблення співпраці в різних галузях й участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові України.
Вони приділять увагу гуманітарному розмінуванню, відновленню енергетики, продовольчій безпеці та будівництву укриттів.
Окремий фокус переговорів – повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія. Крім того, обговорять продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей.
- Видання Axios писало, що Трамп може зустрітися із Зеленським під час саміту G7 у Канаді.
- Раніше український президент говорив, що розраховує на розмову з Трампом щодо санкцій на саміті G7.