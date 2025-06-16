В понедельник, 16 июня, президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Вену. Об этом стало известно из трансляции австрийского медиа Heute.

Главу государства и его супругу встретили с военными почестями у канцелярии австрийского президента. Гвардия исполнила украинский и австрийский государственные гимны.

У канцелярии президента и первую леди приветствовали федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен и его супруга Дорис Шмидауэр. После торжеств они зашли в канцелярию на переговоры.

Впоследствии Офис президента сообщил, что после совместной встречи Зеленский и Ван дер Беллен обсудят тет-а-тет и в расширенном формате продолжения поддержки Украины, углубления сотрудничества в различных отраслях и участие австрийского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины.

Они уделят внимание гуманитарному разминированию, восстановлению энергетики, продовольственной безопасности и строительству укрытий.

Отдельный фокус переговоров – возвращение украинских детей, незаконно депортированных и принудительно перемещенных Россией. Кроме того, обсудят продолжение лечения, реабилитацию и оздоровление детей.

Издание Axios писало, что Трамп может встретиться с Зеленским во время саммита G7 в Канаде.

Ранее украинский президент говорил, что рассчитывает на разговор с Трампом по поводу санкций на саммите G7.