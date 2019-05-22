Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.05.2019, 12:49

Автор указа о роспуске Рады понесет ответственность - Парубий

Автор указа о роспуске Рады понесет ответственность - Парубий - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента напомнил, что у президента нет полномочий определять, есть в Раде коалиция или ее нет

Реклама
Реклама

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады противоречит Конституции, а его автор будет нести ответственность по закону. Об этом он сказал, открывая внеочередное пленарное заседание парламента, сообщает корреспондент LIGA.net. 

Парубий также напомнил, что по Конституции у президента нет полномочий определять, есть ли в парламенте коалиция. Он подчеркнул, что о развале коалиции было объявлено с парламентской трибуны 17 мая. С этого момента начался отсчет 30 дней для формирования нового большинства.

Реклама

"Мы находимся в конституционном процессе формирования коалиции. Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции", - сказал он.

Парубий сообщил, что поддерживает инициативу депутатов обжаловать указ о роспуске Рады в Конституционном суде. Он добавил, что решение КСУ может быть принято и после досрочных выборов.

"Но как глава Рады я могу дать политическую оценку этому указу и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону и перед народом Украины", - добавил он.

Вчера, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, андрей парубий, выборы, заседание, роспуск, конституция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 