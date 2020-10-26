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Айвазовская: Зеленский решил отрицать науку, его опрос не был социологическим

26.10.2020, 14:26
Айвазовская: Зеленский решил отрицать науку, его опрос не был социологическим - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По оценке сети ОПОРА, президентский опрос не нарушал законодательство, но был скрытой агитацией

Всеукраинский опрос от президента Владимира Зеленского не был репрезентативным социологическим, он нанес репутационный ущерб идее народовластия и снизил доверие к социологии. Об этом сегодня на брифинге заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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Айвазовская считает, что Зеленский решил отрицать науку с точки зрения методологически обоснованной социологии и вместо этого провел опрос, который не имеет никаких признаков репрезентативного социологического. "Тем не менее, он для граждан Украины все же выглядит как опрос", – отметила Айвазовская.

По оценке ОПОРЫ, нормы законодательства при организации опроса Зеленского нарушены не были, но вся подготовка к нему имела формы скрытой предвыборной агитации со стороны президента. В частности, использовались слоганы и высказывания из агитационных материалов Слуги народа.

"С точки зрения международных стандартов, это имело формы злоупотребления административным ресурсом", – заявила Айвазовская.

Президент должен выполнять свои обязанности, а не использовать политтехнологические приемы, которые могли быть эффективными для мобилизации избирателей СН, но "нанесли значительный репутационный ущерб идее народовластия и доверия к социологии как таковой", – считает Айвазовская.

По информации ОПОРЫ, интервьюеры президентского опроса были примерно на 55% избирательных участков. Никакой системы выборки и фиксации отказов при проведении этого опроса не было, опрос носил характер флешмоба, подчеркнула Айвазовская.

  • 13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. 
  • 14 октября был задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", 15 октября второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?", 16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.
  • Большинство участников опроса ответили утвердительно на предложенные вопросы, мнения разделились только по свободной экономической зоне на Донбассе.

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Денис Юдин
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