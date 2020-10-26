Айвазовская: Зеленский решил отрицать науку, его опрос не был социологическим

По оценке сети ОПОРА, президентский опрос не нарушал законодательство, но был скрытой агитацией

Всеукраинский опрос от президента Владимира Зеленского не был репрезентативным социологическим, он нанес репутационный ущерб идее народовластия и снизил доверие к социологии. Об этом сегодня на брифинге заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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Айвазовская считает, что Зеленский решил отрицать науку с точки зрения методологически обоснованной социологии и вместо этого провел опрос, который не имеет никаких признаков репрезентативного социологического. "Тем не менее, он для граждан Украины все же выглядит как опрос", – отметила Айвазовская.

По оценке ОПОРЫ, нормы законодательства при организации опроса Зеленского нарушены не были, но вся подготовка к нему имела формы скрытой предвыборной агитации со стороны президента. В частности, использовались слоганы и высказывания из агитационных материалов Слуги народа.

"С точки зрения международных стандартов, это имело формы злоупотребления административным ресурсом", – заявила Айвазовская.

Президент должен выполнять свои обязанности, а не использовать политтехнологические приемы, которые могли быть эффективными для мобилизации избирателей СН, но "нанесли значительный репутационный ущерб идее народовластия и доверия к социологии как таковой", – считает Айвазовская.

По информации ОПОРЫ, интервьюеры президентского опроса были примерно на 55% избирательных участков. Никакой системы выборки и фиксации отказов при проведении этого опроса не было, опрос носил характер флешмоба, подчеркнула Айвазовская.

13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан.

14 октября был задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", 15 октября второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?", 16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

Большинство участников опроса ответили утвердительно на предложенные вопросы, мнения разделились только по свободной экономической зоне на Донбассе.

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Денис Юдин

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