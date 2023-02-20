Бахмут перемалывает россиян и снижает их потенциал. Залужный объяснял это Милли — Резников

Вооруженные Силы Украины перемалывают российских оккупантов в Бахмуте и снижают их наступательный потенциал. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью Бабелю.

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По его словам, удержание Бахмута — это военный вопрос, а не политический. Он отметил, что военные четко понимают, что город перемалывает российский ресурс.

"Наибольшие ежедневные потери у россиян как раз на направлениях Бахмута, Лимана. Они используют штурмовую практику группами, а тела оставляют. И снова, и снова. Наши военные понимают, что чем больше мы перемалываем, тем меньше у них возможностей уходить в полноценное наступление", — сказал министр.

Резников заявил, что во время его общения с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также переговоров главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с главным генералом США Марком Милли данный вопрос поднимается.

"Они просят объяснить нашу тактику. То же было в Брюсселе, и мы вместе с заместителем нашего главнокомандующего Евгением Мойсюком еще раз показали все на картах и объяснили. Они нас послушали и поняли", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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