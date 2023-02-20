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Бахмут перемалывает россиян и снижает их потенциал. Залужный объяснял это Милли — Резников

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 09:44
Бахмут перемалывает россиян и снижает их потенциал. Залужный объяснял это Милли — Резников - Фото
Валерий Залужный и Алексей Резников (Фото: Армія Inform)

Вооруженные Силы Украины перемалывают российских оккупантов в Бахмуте и снижают их наступательный потенциал. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью Бабелю.

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По его словам, удержание Бахмута — это военный вопрос, а не политический. Он отметил, что военные четко понимают, что город перемалывает российский ресурс. 

"Наибольшие ежедневные потери у россиян как раз на направлениях Бахмута, Лимана. Они используют штурмовую практику группами, а тела оставляют. И снова, и снова. Наши военные понимают, что чем больше мы перемалываем, тем меньше у них возможностей уходить в полноценное наступление", — сказал министр.

Резников заявил, что во время его общения с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также переговоров главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с главным генералом США Марком Милли данный вопрос поднимается. 

"Они просят объяснить нашу тактику. То же было в Брюсселе, и мы вместе с заместителем нашего главнокомандующего Евгением Мойсюком еще раз показали все на картах и объяснили. Они нас послушали и поняли", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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