Бахмут станет следующей целью россиян, если они захватят Северск — британская разведка
Бахмут станет следующей целью российских оккупантов на Донбассе, если им удастся захватить Северск. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведка заявляет, что российская армия медленно продвигается на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск со стороны Лисичанска, чтобы открыть путь для наступления на Славянск и Краматорск.
Бахмут, скорее всего, станет следующей целью, как только Северск будет взят под контроль, считают британцы.
Также отмечается, что с момента бегства с острова Змеиный, Россия пытается отрицать тот факт, что Украина вернула его под свой контроль. Разведчики напомнили, что 13 июля два российских истребителя Су-27 не смогли нанести удар по острову, что соответствует схеме, когда российская авиация не может успешно участвовать в тактическом бою.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что наиболее вероятными целями для наступления россиян в Донецкой области станут Бахмут и Соледар.
- Российские оккупанты сосредоточили войска для нового наступления в Донецкой области на разных направлениях, основные войска противника сосредоточены на Бахмутском, Северском, а также Славянском и Краматорском направлениях со стороны Лимана и Долины.
- Из Донецкой области необходимо эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона от наступления россиян, так как там будет "решаться судьба Украины".
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