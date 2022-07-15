Бахмут станет следующей целью россиян, если они захватят Северск — британская разведка

Бахмут станет следующей целью российских оккупантов на Донбассе, если им удастся захватить Северск. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведка заявляет, что российская армия медленно продвигается на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск со стороны Лисичанска, чтобы открыть путь для наступления на Славянск и Краматорск.

Бахмут, скорее всего, станет следующей целью, как только Северск будет взят под контроль, считают британцы.

Также отмечается, что с момента бегства с острова Змеиный, Россия пытается отрицать тот факт, что Украина вернула его под свой контроль. Разведчики напомнили, что 13 июля два российских истребителя Су-27 не смогли нанести удар по острову, что соответствует схеме, когда российская авиация не может успешно участвовать в тактическом бою.

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Дмитрий Гриниченко

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