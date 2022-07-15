UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бахмут станет следующей целью россиян, если они захватят Северск — британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 09:22
Бахмут станет следующей целью россиян, если они захватят Северск — британская разведка - Фото
Российские танки (Фото: Милитарный)

Бахмут станет следующей целью российских оккупантов на Донбассе, если им удастся захватить Северск. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведка заявляет, что российская армия медленно продвигается на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск со стороны Лисичанска, чтобы открыть путь для наступления на Славянск и Краматорск. 

Бахмут, скорее всего, станет следующей целью, как только Северск будет взят под контроль, считают британцы. 

Также отмечается, что с момента бегства с острова Змеиный, Россия пытается отрицать тот факт, что Украина вернула его под свой контроль. Разведчики напомнили, что 13 июля  два российских истребителя Су-27 не смогли нанести удар по острову, что соответствует схеме, когда российская авиация не может успешно участвовать в тактическом бою.

Читайте также: Россия возобновит наступление на этой неделе, чтобы захватить Северск — разведка Британии 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс бахмут британская разведка Северск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 