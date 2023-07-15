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Бахмутское направление. Сырский показал, как залпами из "Града" уничтожают россиян – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 20:35
Бахмутское направление. Сырский показал, как залпами из
Иллюстративное фото - Генштаб

На Бахмутском направлении украинская реактивная система залпового огня уничтожила российских оккупантов, обнаруженных дронами в лесополосе. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский.

Сырский показал видео работы 22-й отдельной механизированной бригады.

"Аэроразведка обнаружила россиян в лесополосе. Залповым огнем из БМ-21 "Град" враг был уничтожен", – говорится в сообщении.

  • 13 июля в Минобороны сообщили, что на южном фланге Бахмутского направления есть продвижение ВСУ, а на северном фланге россияне атаковали, пытаясь вернуть потерянные позиции, однако безуспешно.
  • Разведка Эстонии утверждает, что в Бахмуте ВСУ сковали элитные десантные части России, резервы оккупантов заканчиваются.

Читайте также: В МВД показали, как происходит продвижение военных: видео штурма позиции РФ под Запорожьем

Оксана Житнюк
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