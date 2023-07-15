Бахмутское направление. Сырский показал, как залпами из "Града" уничтожают россиян – видео
15.07.2023, 20:35
Иллюстративное фото - Генштаб
На Бахмутском направлении украинская реактивная система залпового огня уничтожила российских оккупантов, обнаруженных дронами в лесополосе. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский.
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Сырский показал видео работы 22-й отдельной механизированной бригады.
"Аэроразведка обнаружила россиян в лесополосе. Залповым огнем из БМ-21 "Град" враг был уничтожен", – говорится в сообщении.
- 13 июля в Минобороны сообщили, что на южном фланге Бахмутского направления есть продвижение ВСУ, а на северном фланге россияне атаковали, пытаясь вернуть потерянные позиции, однако безуспешно.
- Разведка Эстонии утверждает, что в Бахмуте ВСУ сковали элитные десантные части России, резервы оккупантов заканчиваются.
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