Бахмутський напрямок. Сирський показав, як залпами з "Граду" знищують росіян – відео

На Бахмутському напрямку українська реактивна система залпового вогню знищила російських окупантів, виявлених дронами у лісосмузі. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський.

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Сирський показав відео роботи 22-ї окремої механізованої бригади.

"Аеророзвідка виявила росіян у лісосмузі. Залповим вогнем з БМ-21 "Град" ворога було знищено", – йдеться у повідомленні.

13 липня в Міноборони повідомили, що на південному фланзі Бахмутського напрямку є просування ЗСУ, а на північному фланзі росіяни атакували, намагаючись повернути втрачені позиції, однак безрезультатно.

Розвідка Естонії стверджує, що в Бахмуті ЗСУ скували елітні десантні частини Росії, резерви окупантів закінчуються.

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