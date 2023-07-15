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Бахмутський напрямок. Сирський показав, як залпами з "Граду" знищують росіян – відео

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15.07.2023, 20:35
Бахмутський напрямок. Сирський показав, як залпами з
Ілюстративне фото - Генштаб

На Бахмутському напрямку українська реактивна система залпового вогню знищила російських окупантів, виявлених дронами у лісосмузі. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський.

Сирський показав відео роботи 22-ї окремої механізованої бригади.

"Аеророзвідка виявила росіян у лісосмузі. Залповим вогнем з БМ-21 "Град" ворога було знищено", – йдеться у повідомленні.

  • 13 липня в Міноборони повідомили, що на південному фланзі Бахмутського напрямку є просування ЗСУ, а на північному фланзі росіяни атакували, намагаючись повернути втрачені позиції, однак безрезультатно.
  • Розвідка Естонії стверджує, що в Бахмуті ЗСУ скували елітні десантні частини Росії, резерви окупантів закінчуються. 

Дивіться також: У МВС показали, як відбувається просування військових: відео штурму позиції РФ під Запоріжжям

Оксана Житнюк
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