Байден: Путин говорил мне, что боится ядерного удара США из Украины

"Тактическое ядерное оружие в Европе пугало до чертиков всех, включая Россию", – сказал американский президент

Джо Байден (Фото: ЕРА / BONNIE CASH)

Президент США Джо Байден вспомнил свой разговор с Владимиром Путиным, в котором российский диктатор выражал обеспокоенность сотрудничеством Киева и Вашингтона, особенно его волновал вопрос ядерного оружия: не передавали ли его американцы украинцам. Об этом он рассказал в интервью MSNBC.

У Байдена спросили, был ли у него разговор с Путиным по поводу его ядерных угроз в начале полномасштабной войны против Украины.

"Да, я говорил с ним, когда он начал угрожать тактическим ядерным оружием. Знаете, тактическое ядерное оружие в Европе пугало до чертиков всех, включая Россию. Он мне сказал, что хочет быть уверен, что в Европе, я имею в виду в Украине, нет ядерного оружия", – ответил он.

Один из разговоров Путин, по словам Байдена, начал так: "Я знаю, что ты можешь напасть на меня из Украины хоть завтра. Ты можешь ударить по Москве".

"На что я сказал ему, что это не проблема, что никакого ядерного оружия нет [в Украине]", – заявил президент США.

Он также заверил Путина, что Украина не может стать частью НАТО, поскольку североатлантическая интеграция "невозможна без существенных изменений в системе".