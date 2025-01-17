Байден: Путін казав мені, що боїться ядерного удару США з України

"Тактична ядерна зброя в Європі лякала до чортиків усіх, включно з Росією", – сказав американський президент

Джо Байден (Фото: ЕРА / BONNIE CASH)

Президент США Джо Байден згадав свою розмову з Володимиром Путіним, у якій російський диктатор висловлював занепокоєння щодо співпраці Києва та Вашингтона, особливо його хвилювало питання ядерної зброї: чи не передавали її американці українцям. Про це він розповів в інтерв'ю MSNBC.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У Байдена запитали, чи мав він розмову з Путіним щодо його ядерних погроз на початку повномасштабної війни проти України.

"Так, я говорив з ним, коли він почав погрожувати тактичною ядерною зброєю. Знаєте, тактична ядерна зброя в Європі лякала до чортиків усіх, включно з Росією. Він мені сказав, що хоче бути впевнений, що у Європі, я маю на увазі в Україні, немає ядерної зброї", – відповів він.

Одну із розмов Путін, за словами Байдена, розпочав так: "Я знаю, що ти можеш напасти на мене з України хоч завтра. Ти можеш вдарити по Москві".

"На що я сказав йому, що це не проблема, що жодної ядерної зброї немає [в Україні]", – заявив президент США.

Він також запевнив Путіна, що Україна не може стати частиною НАТО, оскільки північноатлантична інтеграція "неможлива без значних змін у системі".