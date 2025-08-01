Байден заявил, что для Америки настали "тёмные дни" и призвал к борьбе
46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу посягательств на верховенство права и угроз гражданским правам во время правления своего преемника Дональд Трампчто является одной из его самых резких критических речей со времени вступления в должность. Об этом сообщает Politico.
Байден выступил на встрече Национальной ассоциации адвокатов, его речь длилась около 20 минут.
"Это нельзя приукрашивать. Сейчас темные дни. Это отражается в каждом жестоком обращении власти, в каждом ущемлении основных свобод, в каждом разрушении старого, устоявшего порядка", – заявил он.
46-й президент Соединенных Штатов не назвал имя самого Дональда Трампа, но прямо раскритиковал его администрацию за попытку "стереть правду" и обвинил Конгресс в "бездействии" и неспособности контролировать полномочия исполнительной власти, отмечает издание.
В конце своей речи Байден заявил, что за Америку стоит бороться.
"В истории нашей страны не было ничего такого, чего бы мы не смогли достичь. Мы единственная нация в мире, которая выходила из каждого кризиса сильнее, чем вошла в него", — сказал он.
- 16 апреля Байден впервые после ухода из Белого дома совершил публичное выступление и раскритиковал политику своего преемника Трампа. На Конференции защитников, консультантов и представителей инвалидов он заявил о том, сколько "вреда" успела нанести новая администрация.
- 2 июня Трамп распространил теорию заговора о том, что Байден якобы был казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов" или "роботизированных существ".
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