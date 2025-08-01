Байден заявил, что для Америки настали "тёмные дни" и призвал к борьбе

Джо Байден (Фото: BONNIE CASH/EPA)

46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу посягательств на верховенство права и угроз гражданским правам во время правления своего преемника Дональд Трампчто является одной из его самых резких критических речей со времени вступления в должность. Об этом сообщает Politico.

Байден выступил на встрече Национальной ассоциации адвокатов, его речь длилась около 20 минут.

"Это нельзя приукрашивать. Сейчас темные дни. Это отражается в каждом жестоком обращении власти, в каждом ущемлении основных свобод, в каждом разрушении старого, устоявшего порядка", – заявил он.

46-й президент Соединенных Штатов не назвал имя самого Дональда Трампа, но прямо раскритиковал его администрацию за попытку "стереть правду" и обвинил Конгресс в "бездействии" и неспособности контролировать полномочия исполнительной власти, отмечает издание.

В конце своей речи Байден заявил, что за Америку стоит бороться.

"В истории нашей страны не было ничего такого, чего бы мы не смогли достичь. Мы единственная нация в мире, которая выходила из каждого кризиса сильнее, чем вошла в него", — сказал он.