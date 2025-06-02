Трамп распространил теорию заговора о "казни" Байдена в 2020 году

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп распространил теорию заговора, что бывший президент Джо Байден был якобы казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов" или "роботизированных существ". Сообщение появилось в соцсети американского лидера Truth Social.

"Нет никакого #ДжоБайдена – казненного в 2020 году. Клоны #Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа – вот что вы видите. #Демократы не видят разницы", – говорится в сообщении пользователя под ником llijh, которым поделился Трамп.

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Трамп не добавлял никаких комментариев к посту.

Как сообщает NBC News, Трамп не впервые распространил дезинформацию и недоказанные теории заговора. В 2024 году он распространял фейковые утверждения о якобы фальсификациях на выборах 2020 года, ставил под сомнение гражданство экспрезидента Барака Обамы, а также делал заявления о якобы "едящих домашних любимцев" гаитянских иммигрантов. Все эти утверждения были неоднократно опровергнуты.