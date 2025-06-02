Трамп распространил теорию заговора о "казни" Байдена в 2020 году
Президент США Дональд Трамп распространил теорию заговора, что бывший президент Джо Байден был якобы казнен в 2020 году, а вместо него используют "клонов" или "роботизированных существ". Сообщение появилось в соцсети американского лидера Truth Social.
"Нет никакого #ДжоБайдена – казненного в 2020 году. Клоны #Байдена, двойники и роботизированные бездушные безмозглые существа – вот что вы видите. #Демократы не видят разницы", – говорится в сообщении пользователя под ником llijh, которым поделился Трамп.
Трамп не добавлял никаких комментариев к посту.
Как сообщает NBC News, Трамп не впервые распространил дезинформацию и недоказанные теории заговора. В 2024 году он распространял фейковые утверждения о якобы фальсификациях на выборах 2020 года, ставил под сомнение гражданство экспрезидента Барака Обамы, а также делал заявления о якобы "едящих домашних любимцев" гаитянских иммигрантов. Все эти утверждения были неоднократно опровергнуты.
- 14 апреля Трамп заявил, что война между Россией и Украиной – "это война Байдена", а не его. Он сказал, что "президент Зеленский и подлец Джо Байден проделали совершенно ужасную работу, позволив этому фарсу начаться".
- Комментируя российский двойной удар по Сумам, приведший к десяткам жертв и пострадавших, Трамп говорил, что "они допустили ошибку". Это заявление возмутило ряд европейских политиков.
- Впоследствии Трамп объяснил, что имел в виду. "Ошибкой", по его мнению, было разрешить начаться полномасштабной войне – он снова обвинил во всем Байдена и Зеленского.