Трамп поширив теорію змови про "страту" Байдена у 2020 році
Президент США Дональд Трамп поширив теорію змови про те, що колишнього президента Джо Байдена було нібито страчено у 2020 році, а замість нього використовують "клонів" чи "роботизованих істот". Допис зʼявився у соцмережі американського лідера Truth Social.
"Немає ніякого #ДжоБайдена – страченого у 2020 році. Клони #Байдена, двійники і роботизовані бездушні безмозкі істоти – ось що ви бачите. #Демократи не бачать різниці", – йдеться у дописі користувача під ніком llijh, яким поділився Трамп.
Трамп водночас не додавав жодних коментарів до посту.
Як повідомляє NBC News, Трамп не вперше поширив дезінформацію та недоведені теорії змови. У 2024 році він поширював фейкові твердження про нібито фальсифікації на виборах 2020 року, ставив під сумнів громадянство експрезидента Барака Обами, а також робив заяви про гаїтянських іммігрантів, які нібито "їдять домашніх улюбленців". Усі ці твердження були неодноразово спростовані.
- 14 квітня Трамп заявив, що війна між Росією та Україною – "це війна Байдена", а не його. Він сказав, що "президент Зеленський і негідник Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цьому фарсу розпочатися".
- Коментуючи російський подвійний удар по Сумах, що призвів до десятків жертв і потерпілих, Трамп казав, що "вони припустилися помилки". Ця заява обурила низку європейських політиків.
- Згодом Трамп пояснив, що мав на увазі. "Помилкою", на його думку, було дозволити розпочатися повномасштабній війні – він знову звинуватив у всьому Байдена і Зеленського.