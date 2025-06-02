Трамп поширив теорію змови про "страту" Байдена у 2020 році

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп поширив теорію змови про те, що колишнього президента Джо Байдена було нібито страчено у 2020 році, а замість нього використовують "клонів" чи "роботизованих істот". Допис зʼявився у соцмережі американського лідера Truth Social.

"Немає ніякого #ДжоБайдена – страченого у 2020 році. Клони #Байдена, двійники і роботизовані бездушні безмозкі істоти – ось що ви бачите. #Демократи не бачать різниці", – йдеться у дописі користувача під ніком llijh, яким поділився Трамп.

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Трамп водночас не додавав жодних коментарів до посту.

Як повідомляє NBC News, Трамп не вперше поширив дезінформацію та недоведені теорії змови. У 2024 році він поширював фейкові твердження про нібито фальсифікації на виборах 2020 року, ставив під сумнів громадянство експрезидента Барака Обами, а також робив заяви про гаїтянських іммігрантів, які нібито "їдять домашніх улюбленців". Усі ці твердження були неодноразово спростовані.