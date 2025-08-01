Байден заявив, що для Америки настали "темні дні" та закликав боротися

Джо Байден (Фото: BONNIE CASH/EPA)

46-й президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив стурбованість щодо нападок на верховенство права та загроз громадянським правам за часів свого наступника Дональда Трампа, що є однією з його найгостріших критичних промов з моменту складання повноважень. Про це повідомляє Politico.

Байден виступив на зустрічі Національної асоціації адвокатів, його промова тривала близько 20 хвилин.

"Це не можна прикрашати. Зараз темні дні. Це відбивається в кожному жорстокому зверненні влади, кожному скороченні основних свобод, кожному руйнуванні давнього, усталеного порядку", – заявив він.

46-й президент Сполучених Штатів не назвав ім'я самого Дональда Трампа, але прямо розкритикував його адміністрацію за спробу "стерти правду" та звинуватив Конгрес у "сидінні осторонь" та нездатності контролювати повноваження виконавчої влади, зазначає видання.

Наприкінці промови Байден заявив, що за Америку варто боротися.

"В історії нашої країни не було нічого, чого б ми не змогли досягти. Ми єдина нація у світі, яка виходила з кожної кризи сильнішою, ніж коли входила", – сказав він.