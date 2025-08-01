Байден заявив, що для Америки настали "темні дні" та закликав боротися
46-й президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив стурбованість щодо нападок на верховенство права та загроз громадянським правам за часів свого наступника Дональда Трампа, що є однією з його найгостріших критичних промов з моменту складання повноважень. Про це повідомляє Politico.
Байден виступив на зустрічі Національної асоціації адвокатів, його промова тривала близько 20 хвилин.
"Це не можна прикрашати. Зараз темні дні. Це відбивається в кожному жорстокому зверненні влади, кожному скороченні основних свобод, кожному руйнуванні давнього, усталеного порядку", – заявив він.
46-й президент Сполучених Штатів не назвав ім'я самого Дональда Трампа, але прямо розкритикував його адміністрацію за спробу "стерти правду" та звинуватив Конгрес у "сидінні осторонь" та нездатності контролювати повноваження виконавчої влади, зазначає видання.
Наприкінці промови Байден заявив, що за Америку варто боротися.
"В історії нашої країни не було нічого, чого б ми не змогли досягти. Ми єдина нація у світі, яка виходила з кожної кризи сильнішою, ніж коли входила", – сказав він.
- 16 квітня Байден уперше після залишення Білого дому мав публічний виступ і розкритикував політику свого наступника Трампа. На Конференції захисників, радників і представників інвалідів він заявив про те, скільки "шкоди" вже встигла завдати нова адміністрація.
- 2 червня Трамп поширив теорію змови про те, що Байдена було нібито страчено у 2020 році, а замість нього використовують "клонів" чи "роботизованих істот".
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