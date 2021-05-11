UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Баканов: Российские спецслужбы изменили подход к вербовке украинцев

11.05.2021, 17:44
Баканов: Российские спецслужбы изменили подход к вербовке украинцев - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Российские спецслужбы изменили тактику в попытках привлечения к работе на себя украинских граждан. Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, спецслужбы РФ изменили подход к вербовке – теперь они пытаются привлечь к сотрудничеству не только чиновников, но и более широкий круг украинцев.

"Сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой. И любое направление внешней политики РФ – не классическое дипломатия, а комплекс специальных операций. Только по Украине с территории России работают около 7000 сотрудников", – сказал глава СБУ.

Баканов пояснил, что целью подрывной работы РФ является не только поддержка ресурсами вооруженного конфликта на востоке, но и системное препятствование укреплению нацбезопасности Украины. Оно, в частности, проявляется в создании агентурных сетей, срыве международной помощи, провокации массовых протестов и активной пропаганде.

  • 8 мая СБУ сообщила о разоблачении сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе, распространявших фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.
  • 9 мая СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок на Закарпатье, которые действовали по заказу российских кураторов.

Читайте также: СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку. Подписано подозрение в госизмене

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иван Баканов сбу вербовка фсб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 