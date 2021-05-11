Баканов: Российские спецслужбы изменили подход к вербовке украинцев

Российские спецслужбы изменили тактику в попытках привлечения к работе на себя украинских граждан. Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

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По его словам, спецслужбы РФ изменили подход к вербовке – теперь они пытаются привлечь к сотрудничеству не только чиновников, но и более широкий круг украинцев.

"Сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой. И любое направление внешней политики РФ – не классическое дипломатия, а комплекс специальных операций. Только по Украине с территории России работают около 7000 сотрудников", – сказал глава СБУ.

Баканов пояснил, что целью подрывной работы РФ является не только поддержка ресурсами вооруженного конфликта на востоке, но и системное препятствование укреплению нацбезопасности Украины. Оно, в частности, проявляется в создании агентурных сетей, срыве международной помощи, провокации массовых протестов и активной пропаганде.

8 мая СБУ сообщила о разоблачении сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе, распространявших фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма.

9 мая СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок на Закарпатье, которые действовали по заказу российских кураторов.

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Наталия Медведева

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