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Баканова из-за фирмы в Испании проверит Нацагентство по предотвращению коррупции

Баканова из-за фирмы в Испании проверит Нацагентство по предотвращению коррупции - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)
03.06.2020, 21:40

Главу СБУ Ивана Баканова проверит НАПК после обнародованной журналистами информации о том, что он является директором испанской фирмы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит в рамках мониторинга возможное нарушение запрета совмещать должности председателем Службы безопасности Иваном Бакановым. Об этом сообщает ЦПК.

По информации журналистов-расследователей программы Схемы, Баканов является директором испанской фирмы.

В соответсвии с антикоррупционным законодательством Украины, должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. Центр противодействия коррупции направил заявление в НАПК с просьбой проверить Баканова.

В НАПК ответили, что проведут мониторинг ситуации с Бакановым и предоставят соответствующую оценку соблюдения им требований закона.

Отмечается, что если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват ли Баканов.

21 мая журналисты Схем сообщали, что Баканов якобы занимает должность единого администратора в испанской коммерческой фирме, хотя закон запрещает ему заниматься предпринимательской деятельностью. В пресс-службе СБУ тогда ответили, что глава ведомства ранее успешно занимался бизнесом, в том числе за рубежом, однако с момента назначения на госслужбу "он не занимается коммерческой деятельностью". Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, по информации СБУ, официально приостановила свою деятельность в 2019 году.

30 мая Нацагентство противодействия коррупции опубликовало декларацию главы Баканова, в ней не указана испанская фирма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada.

Наталия Медведева
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Иван Баканов напк цпк испания
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