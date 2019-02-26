Балуха этапируют в Тверскую область - Геращенко

Владимир Балух (фото - Радио Свобода)

Украинского политзаключенного Владимира Балуха отправили в Тверскую область. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook.

"Как только что сообщили наши консулы и дипломаты, они получили информацию от РФ, Владимира Балуха оккупанты отправили по этапу из Крыма для "дальнейшего отбывания наказания в Тверскую область". Судя по полученной информации, Владимир еще находится на этапе..., потому что "по прибытии в место отбывания наказания об этом будет проинформирован посольство Украины в РФ"..... Нелюди", - написала она.

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24 февраля сообщалось, что Балуха отправили в российский Армавир.

21 февраля, поздно вечером украинца вывезли из СИЗО Краснодара. Куда именно его везут ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны.

Правозащитники напоминают, что подобные действия РФ по отношению к Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.

18 февраля сообщалось, что Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО.