Батальон "Ахиллес" отразил очередную атаку на Купянск-Узловой – видео

"Ахиллесы" (Фото: t.me/fedorenkoys)

24 января противник пытался совершить штурмовые действия в районе Песчаного – в сторону Купянска-Узлового в Харьковской области выдвигалось четыре бронетранспортера с пехотой. Батальон ударных беспилотных летательных аппаратов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады вместе с гвардейцами бригады Нацгвардии "Буревий" вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику.

"Ахиллесы" уничтожили четыре БТР, трое оккупантов ликвидированы, еще четверо были ранены.

"Противник предпринял очередную попытку расширить клин своего плацдарма на левом берегу реки Оскол (Купянское направление). Для противника задача остается без изменений – захватить левобережную часть Купянска и Купянска-Узлового", – сообщил командир первой ударной роты батальона ударных БаАК "Ахиллес" Антон Шмагайло.

Он предположил, что россиянам приказали достичь на Купянском направлении конкретных целей к определенной дате – вероятно, захватить Купянск-Узловой под Новый год.

Перед этим, 3 и 4 января, экипажи БпЛА батальона ударных БпАК "Ахиллес" в течение двух дней остановили 20 единиц бронированной техники противника.