Батальйон "Ахіллес" відбив чергову атаку на Куп’янськ-Вузловий – відео

"Ахіллеси" (Фото: t.me/fedorenkoys)

24 січня противник намагався здійснити штурмові дії в районі Піщаного – у бік Купʼянська-Вузлового в Харківській області висувалося чотири бронетранспортери з піхотою. Батальйон ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади разом із гвардійцями бригади Нацгвардії "Буревій" вчасно виявили та спалили ворожу техніку.

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"Ахіллеси" знищили чотири БТР, трьох окупантів ліквідовано, ще четверо були поранені.

"Противник здійснив чергову спробу розширити клин свого плацдарму на лівому березі річки Оскіл (Куп’янський напрямок). Для противника завдання залишається без змін – захопити лівобережну частину Куп’янська та Куп’янська-Вузлового", – повідомив командир першої ударної роти батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Антон Шмагайло.

Він припустив, що росіянам давали наказ досягти на Куп’янському напрямку конкретних цілей до конкретної дати – ймовірно, захопити Куп’янськ-Вузловий під Новий рік.

Перед цим, 3 та 4 січня, екіпажі БпЛА батальйону ударних БпАК "Ахіллес" протягом двох днів зупинили 20 одиниць броньованої техніки противника.