КНДРівці пішли штурмом на позиції ССО під Курськом, бій тривав з ранку до ночі – відео
У Курській області Росії військові з Північної Кореї намагалися штурмувати позиції Сил спеціальних операцій ЗСУ, проте були знищені. Відео бою показала пресслужба ССО.
Спецпризначенці відбили штурм КНДРівців, який тривав від ранку до самої ночі. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою.
Під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам 6-го полку.
Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе.
"Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли із зони ураження. Ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.
- 11 січня Зеленський повідомив, що українські захисники в Курській області взяли у полон двох солдатів із Північної Кореї. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.
- В одного з них знайшли військовий квиток на ім'я реального росіянина.
- За даними розвідки Південної Кореї, у Курській області вбито щонайменше 300 солдатів КНДР, ще близько 2700 отримали поранення. Зеленський озвучував більші втрати серед КНДРівців – 4000.
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