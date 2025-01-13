У Курській області Росії військові з Північної Кореї намагалися штурмувати позиції Сил спеціальних операцій ЗСУ, проте були знищені. Відео бою показала пресслужба ССО.

Спецпризначенці відбили штурм КНДРівців, який тривав від ранку до самої ночі. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою.

Під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам 6-го полку.

Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе.

"Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли із зони ураження. Ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

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