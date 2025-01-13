КНДРовцы пошли штурмом на позиции ССО под Курском, бой шел с утра до ночи – видео
В Курской области России военные из Северной Кореи пытались штурмовать позиции Сил специальных операций ВСУ, однако были уничтожены. Видео боя показала пресс-служба ССО.
Спецназовцы отбили штурм КНДРовцев, который длился с утра до самой ночи. За это время рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них подорвал себя гранатой.
Под утро выдвинулась группа зачистки ССО, которая наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка.
Северокорейский боец пытался обмануть воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя.
"Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро ушли из зоны поражения. Никто не пострадал", – сказано в сообщении.
- 11 января Зеленский сообщил, что украинские защитники в Курской области взяли в плен двух солдат из Северной Кореи. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.
- У одного из них нашли военный билет на имя реального россиянина.
- По данным разведки Южной Кореи, в Курской области убиты не менее 300 солдат КНДР, еще около 2700 получили ранения. Зеленский озвучивал большие потери среди КНДРовцев - 4000.
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