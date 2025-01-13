В Курской области России военные из Северной Кореи пытались штурмовать позиции Сил специальных операций ВСУ, однако были уничтожены. Видео боя показала пресс-служба ССО.

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Спецназовцы отбили штурм КНДРовцев, который длился с утра до самой ночи. За это время рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них подорвал себя гранатой.

Под утро выдвинулась группа зачистки ССО, которая наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка.

Северокорейский боец пытался обмануть воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя.

"Воины ССО вовремя заметили опасность и быстро ушли из зоны поражения. Никто не пострадал", – сказано в сообщении.

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