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Байден и Зеленский обсуждали истребители F-16 в Киеве. Это долгосрочный вопрос — Белый дом

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24.02.2023, 11:42
Байден и Зеленский обсуждали истребители F-16 в Киеве. Это долгосрочный вопрос — Белый дом - Фото
Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский обсуждали вопрос передачи Украине истребителей F-16. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан в интервью каналу CNN.

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По его словам, передача F-16 упоминалась во время поездки Байдена в Киев. Он отметил, что данные истребители являются вопросом долгосрочной обороны Украины, а не ее текущих потребностей. 

Салливан заявил, что позиция США по вопросу военной помощи отличается гибкостью, так как Белый дом взвешивает риски эскалации с учетом потребностей безопасности Украины на протяжении всей войны.

Советник Байдена напомнил, что американский президент согласился передать Украине танки Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к предоставлению танков Leopard 2.

Читайте также: Дуда: Украина должна получить истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война авиация военная помощь f-16 джо байден джейкоб салливан
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