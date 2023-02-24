Байден и Зеленский обсуждали истребители F-16 в Киеве. Это долгосрочный вопрос — Белый дом
Президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский обсуждали вопрос передачи Украине истребителей F-16. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан в интервью каналу CNN.
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По его словам, передача F-16 упоминалась во время поездки Байдена в Киев. Он отметил, что данные истребители являются вопросом долгосрочной обороны Украины, а не ее текущих потребностей.
Салливан заявил, что позиция США по вопросу военной помощи отличается гибкостью, так как Белый дом взвешивает риски эскалации с учетом потребностей безопасности Украины на протяжении всей войны.
Советник Байдена напомнил, что американский президент согласился передать Украине танки Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к предоставлению танков Leopard 2.
5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.
22 февраля президент Польши Анджей Дуда сказал, что если для обороны Украины нужны истребители, союзники должны предоставить ей боевые самолеты.
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