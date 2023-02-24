Байден и Зеленский обсуждали истребители F-16 в Киеве. Это долгосрочный вопрос — Белый дом

Президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский обсуждали вопрос передачи Украине истребителей F-16. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан в интервью каналу CNN.

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По его словам, передача F-16 упоминалась во время поездки Байдена в Киев. Он отметил, что данные истребители являются вопросом долгосрочной обороны Украины, а не ее текущих потребностей.

Салливан заявил, что позиция США по вопросу военной помощи отличается гибкостью, так как Белый дом взвешивает риски эскалации с учетом потребностей безопасности Украины на протяжении всей войны.

Советник Байдена напомнил, что американский президент согласился передать Украине танки Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к предоставлению танков Leopard 2.

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Дмитро Гриниченко

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