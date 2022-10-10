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Байден и Зеленский провели второй за неделю телефонный разговор: обсуждали ПВО

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10.10.2022, 22:28
Байден и Зеленский провели второй за неделю телефонный разговор: обсуждали ПВО - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента
дополнено

Президент США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за неделю провели телефонный разговор, сообщил Офис президента.

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"Провел продуктивный разговор с Президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции на ГА ООН", – говорится в соцсетях Зеленского.

ОБНОВЛЕНО в 22:59. Белый дом сообщил, что Байден во время разговора с Зеленским осудил ракетные удары со стороны России и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в этих "бессмысленных атаках".

Он пообещал продолжать оказывать Украине поддержку для самообороны, в том числе в виде передовых систем ПВО.

Байден стал десятым лидером, с которым Зеленский провел телефонный разговор в день массированного ракетного удара. Также он поговорил с:
→ канцлером Германии Олафом Шольцом;
→ президентом Франции Эмманюэлем Макроном;
→ эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани;
→ президентом Польши Анджеем Дудой;
→ премьер-министром Нидерландов Марком Рютте;
→ премьер-министром Великобритании Лиз Трасс;
→ генсеком ООН Антониу Гутерришем;
→ президентом Анголы Жуаном Лоренсу;
→ премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

  • Предыдущий разговор 4 октября касался нового пакета военной помощи со стороны США в ответ на попытку незаконной аннексии Россией территорий Украины.
  • Сегодняшний разговор состоялся в связи с массированным ракетным ударом России по территории Украины, в ходе которого она выпустила более 80 ракет.
Андрій Водяний
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Владимир Зеленский США пво джо байден
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