Байден и Зеленский провели второй за неделю телефонный разговор: обсуждали ПВО

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Президент США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за неделю провели телефонный разговор, сообщил Офис президента.

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"Провел продуктивный разговор с Президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции на ГА ООН", – говорится в соцсетях Зеленского.

ОБНОВЛЕНО в 22:59. Белый дом сообщил, что Байден во время разговора с Зеленским осудил ракетные удары со стороны России и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в этих "бессмысленных атаках".

Он пообещал продолжать оказывать Украине поддержку для самообороны, в том числе в виде передовых систем ПВО.

Байден стал десятым лидером, с которым Зеленский провел телефонный разговор в день массированного ракетного удара. Также он поговорил с:

→ канцлером Германии Олафом Шольцом;

→ президентом Франции Эмманюэлем Макроном;

→ эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани;

→ президентом Польши Анджеем Дудой;

→ премьер-министром Нидерландов Марком Рютте;

→ премьер-министром Великобритании Лиз Трасс;

→ генсеком ООН Антониу Гутерришем;

→ президентом Анголы Жуаном Лоренсу;

→ премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Предыдущий разговор 4 октября касался нового пакета военной помощи со стороны США в ответ на попытку незаконной аннексии Россией территорий Украины.

Сегодняшний разговор состоялся в связи с массированным ракетным ударом России по территории Украины, в ходе которого она выпустила более 80 ракет.

Андрій Водяний

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