Байден: Мир в переломном моменте, на карту поставлено многое. Украина делает невероятное

Президент США Джо Байден заявил, что украинские воины делают "невероятную работу" и подчеркнул, что мир сегодня находится в "переломном моменте". Об этом он сообщил на приеме с американскими военачальниками.

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По его словам, он был "немного удивлен" мужественностью и храбростью не только украинских военных, но и всего украинского народа.

Он отметил, что украинцы делают "просто невероятную работу".

"И, как вы уже много раз слышали от меня, но Америка находится, мир находится в переломном моменте. Мы находимся в том месте, где решения, которые мы приняли за последние несколько лет, будут определять, как будет выглядеть этот мир", — сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что "на карту поставлено очень многое".

"Мы сталкиваемся с новыми вызовами, сложными угрозами", — резюмировал он.

На необходимости поставок F-16 настаивают украинские Воздушные силы. Эти самолеты нужны, чтобы окончательно "сложился пазл перспективной украинской ПВО", подчеркивал командующий ВС Николай Олещук 21 апреля – в день последнего заседания коалиции Рамштайн.

21 апреля топ-генерал США Марк Милли заявил, что союзники решили делать ставку в Украине на наземные системы ПВО и ПРО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что нет никаких аргументов, почему не дают F-16. По его словам, летчикам уже нужно учиться.

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Дмитро Гриниченко

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