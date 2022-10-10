Байден о ракетных ударах: Только укрепляют нашу готовность поддерживать Украину
Президент США Джо Байден осудил массированные ракетные удары России по Украине. Он заявил, что сегодняшняя атака "лишь укрепляет нашу решимость поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Вместе с союзниками и партнерами мы будем и дальше заставлять Россию платить цену за агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за зверства и военные преступления и оказывать необходимую поддержку украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – говорится в заявлении Байдена.
Он призвал Россию немедленно прекратить неспровоцированную агрессию против Украины и вывести свои войска.
- Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракет и 24 дрона. В результате атаки погибли 11 человек, 64 получили ранения и травмы.
Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше
Комментарии