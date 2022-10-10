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Байден о ракетных ударах: Только укрепляют нашу готовность поддерживать Украину

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 20:17
Байден о ракетных ударах: Только укрепляют нашу готовность поддерживать Украину - Фото
Фото: EPA

Президент США Джо Байден осудил массированные ракетные удары России по Украине. Он заявил, что сегодняшняя атака "лишь укрепляет нашу решимость поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".

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"Вместе с союзниками и партнерами мы будем и дальше заставлять Россию платить цену за агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за зверства и военные преступления и оказывать необходимую поддержку украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – говорится в заявлении Байдена.

Он призвал Россию немедленно прекратить неспровоцированную агрессию против Украины и вывести свои войска.

Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Андрій Водяний
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США война ракетный удар джо байден
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