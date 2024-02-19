Байден обещал "последствия", если Навальный умрет. Дочь Бориса Немцова: Поддержите Украину

Жанна Немцова убеждена, что последствиями, которые обещал президент США, должна стать военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины

Жанна Немцова (Фото: Радио Свобода)

Дочь российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого Кремлем в 2015 году, напомнила слова президента США Джо Байдена, пообещавшего "последствия" в случае смерти диссидента Алексея Навального. Жанна Немцова призвала США ответить поддержкой Украины.

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С таким заявлением она выступила на Мюнхенской конференции.

"Поскольку мы сегодня говорим об Алексее Навальном, его смерти, я хочу напомнить, что еще до полномасштабной войны в Украине президент США Байден сказал, что если Навальный умрет в тюрьме, то будут серьезные последствия. И мне кажется, что такими последствиями стать военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины", – сказала Немцова.

Основатель фонда имени Бориса Немцова отметила, что полностью поддерживает такие меры, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину "нельзя дать победить в войне в Украине".

Кроме того, по мнению Немцовой, необходимо продолжать применять санкции в отношении России – даже несмотря на то, что они действуют не сразу, потому что экономика РФ переведена на военные рельсы.

Летом 2021 года Байден угрожал Путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет в тюрьме.

Комментируя это сейчас, Байден сказал, что это было три года назад, и сейчас Россия и Путин уже встретились с "чертовски многими последствиями": потеряли погибшими и ранеными более 350 000 на войне против Украины (Генштаб ВСУ дает цифру в 400 300), также были введены "серьезные санкции по всем направлениям".

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