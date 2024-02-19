Байден обіцяв "наслідки", якщо Навальний помре. Донька Бориса Нємцова: Підтримайте Україну

Жанна Нємцова переконана, що наслідками, які обіцяв президент США, має стати військова, економічна та гуманітарна підтримка України

Жанна Нємцова (Фото: Радіо Свобода)

Донька російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого Кремлем у 2015 році, нагадала слова президента США Джо Байдена, який пообіцяв "наслідки" у разі смерті дисидента Олексія Навального. Жанна Нємцова закликала США відповісти підтримкою України.

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З такою заявою вона виступила на Мюнхенській конференції.

"Оскільки ми сьогодні говоримо про Олексія Навального, його смерть, я хочу нагадати, що ще до повномасштабної війни в Україні президент США Байден сказав, що якщо Навальний помре у в'язниці, то будуть серйозні наслідки. І мені здається, що такими наслідками має стати військова, економічна та гуманітарна підтримка України", – сказала Нємцова.

Засновниця фонду імені Бориса Нємцова зазначила, що цілком підтримує такі заходи, оскільки російському диктатору Володимиру Путіну "не можна дати перемогти у війні в Україні".

Крім того, на думку Нємцової, необхідно продовжувати застосовувати санкції щодо Росії – навіть попри те, що вони діють не одразу, тому що економіку РФ переведено на воєнні рейки.

Влітку 2021 року Байден погрожував Путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре у в'язниці.

Коментуючи це зараз, Байден сказав, що це було три роки тому, і наразі Росія та Путін вже зустрілися з "до біса багатьма наслідками": втратили загиблими та пораненими понад 350 000 на війні проти України (Генштаб ЗСУ дає цифру у 400 300), також було введено "серйозні санкції за всіма напрямками".

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