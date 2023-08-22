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Байден поедет в Индию на саммит G20 – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 19:40
Байден поедет в Индию на саммит G20 – Reuters - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден приедет Индию для участия в саммите Большой двадцатки. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

Как отмечается, президент США будет участвовать в саммите G20, который состоится в Индии с 7 по 10 сентября.

Салливан сказал, что Байден проведет ряд двусторонних встреч во время пребывания в Индии, но не сообщил подробностей.

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Наталья Медведева
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ИндияG20джо байден
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