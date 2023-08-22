Байден поедет в Индию на саммит G20 – Reuters
22.08.2023, 19:40
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден приедет Индию для участия в саммите Большой двадцатки. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.
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Как отмечается, президент США будет участвовать в саммите G20, который состоится в Индии с 7 по 10 сентября.
Салливан сказал, что Байден проведет ряд двусторонних встреч во время пребывания в Индии, но не сообщил подробностей.
- 15 августа Большая двадцатка опубликовала список приглашенных стран на саммит в Нью-Дели. Среди них нет Украины, но есть Россия во главе с Путиным. Участие Путина еще не подтверждено.
- 20 августа в Офисе президента заявили, что украинская сторона продолжает работать с индийской над тем, чтобы все же принять участие в этой встрече "в том или ином формате".
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