UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путина пригласили на саммит G20. В Евросовете ответили: Пока не подтверждено, что он будет

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 16:52
Путина пригласили на саммит G20. В Евросовете ответили: Пока не подтверждено, что он будет - Фото
Владимир Путин принимает участие в саммите G20 онлайн в 2020 году (Иллюстративное фото: EPA)

Сейчас нет смысла обсуждать внесение РФ в перечень приглашенных государств на саммит стран Большой двадцатки в Индии, заявил пресс-секретарь президента Европейского совета Джурек Кузькевич. Присутствие российского диктатора Владимира Путина на мероприятии пока не подтверждено, отметил он в комментарии Суспильному.

"Думаю, вопрос о том, чтобы сидеть за одним столом с Путиным, возникнет только тогда, когда его присутствие будет подтверждено. А пока это не так", – сказал Кузькевич.

    15 августа Большая двадцатка опубликовала список приглашенных стран на саммит в Нью-Дели. Среди них нет Украины, но есть Россия во главе с диктатором Путиным.

    От Евросоюза на саммит пригласили президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Шарля Мишеля.

    Также на мероприятие были приглашены лидеры стран-партнеров Украины, в частности, президенты США и Франции, а также главы правительств Британии, Канады, Германии и Италии.

    • На предыдущем саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. В частности, в нее входит восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.
    • 18 июля 2023 года агентство Reuters сообщило, что встреча министров экономики и финансов стран G20 завершилась без общего итогового заявления, поскольку участники не смогли согласовать формулировку с осуждением вторжения России в Украину.

    Читайте также: В этот раз по крайней мере не сбежал: Боррель о Лаврове на G20

    Артём Джерипа
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    войнавладимир путиневросоюзИндияG20саммитДжурек Кузькевич
    Еще по теме

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     