Путина пригласили на саммит G20. В Евросовете ответили: Пока не подтверждено, что он будет

Сейчас нет смысла обсуждать внесение РФ в перечень приглашенных государств на саммит стран Большой двадцатки в Индии, заявил пресс-секретарь президента Европейского совета Джурек Кузькевич. Присутствие российского диктатора Владимира Путина на мероприятии пока не подтверждено, отметил он в комментарии Суспильному.

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"Думаю, вопрос о том, чтобы сидеть за одним столом с Путиным, возникнет только тогда, когда его присутствие будет подтверждено. А пока это не так", – сказал Кузькевич.

15 августа Большая двадцатка опубликовала список приглашенных стран на саммит в Нью-Дели. Среди них нет Украины, но есть Россия во главе с диктатором Путиным.

От Евросоюза на саммит пригласили президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Шарля Мишеля.

Также на мероприятие были приглашены лидеры стран-партнеров Украины, в частности, президенты США и Франции, а также главы правительств Британии, Канады, Германии и Италии.

На предыдущем саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. В частности, в нее входит восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

18 июля 2023 года агентство Reuters сообщило, что встреча министров экономики и финансов стран G20 завершилась без общего итогового заявления, поскольку участники не смогли согласовать формулировку с осуждением вторжения России в Украину.

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