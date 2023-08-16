Путіна запросили на саміт G20. У Єврораді відповіли: Поки не підтверджено, що він буде

Зараз немає сенсу обговорювати внесення РФ до переліку запрошених держав на саміт країн Великої двадцятки в Індії, заявив прессекретар президента Європейської ради Джурек Кузькевич. Наразі присутність російського диктатора Володимира Путіна на заході поки що не підтверджена, зауважив він у коментарі Суспільному.

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"Думаю, питання про те, аби сидіти за одним столом із Путіним, постане лише тоді, коли його присутність буде підтверджена. А поки що це не так", — сказав Кузькевич.

15 серпня Велика двадцятка опублікувала перелік запрошених країн на саміт у Нью-Делі. Серед них немає України, але є Росія на чолі з диктатором Путіним.

Від Євросоюзу на саміт запросили президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Євроради Шарля Мішеля.

Також на захід запросили лідерів країн-партнерів України, зокрема, президентів США та Франції, а також очільників урядів Британії, Канади, Німеччини та Італії.

На попередньому саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський презентував формулу миру з 10 пунктів. Зокрема, в неї входить відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій.

18 липня 2023 року агенція Reuters повідомила, що зустріч міністрів економіки та фінансів країн G20 завершилась без спільної підсумкової заяви, оскільки учасники не змогли погодити формулювання із засудженням вторгнення Росії до України.

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