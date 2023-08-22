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Байден поїде до Індії на саміт G20 – Reuters

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 19:40
Байден поїде до Індії на саміт G20 – Reuters - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден приїде до Індії для участі в саміті Великої двадцятки. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

Як зазначається, президент США братиме участь у саміті G20, який відбудеться в Індії з 7 по 10 вересня.

Салліван сказав, що Байден проведе низку двосторонніх зустрічей під час перебування в Індії, але не повідомив подробиць.

Також читайте: Індія не запросила Україну на саміт G20, але покликала Путіна. Нардеп: Звати терористів, дивно

Наталія Медведєва
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Джо БайденІндіяG20
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