Байден поїде до Індії на саміт G20 – Reuters

Президент США Джо Байден приїде до Індії для участі в саміті Великої двадцятки. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

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Як зазначається, президент США братиме участь у саміті G20, який відбудеться в Індії з 7 по 10 вересня.

Салліван сказав, що Байден проведе низку двосторонніх зустрічей під час перебування в Індії, але не повідомив подробиць.

15 серпня Велика двадцятка опублікувала список запрошених країн на саміт у Нью-Делі. Серед них немає України, але є Росія на чолі з Путіним. Участь Путіна ще не підтверджена.

20 серпня в Офісі президента заявили, що українська сторона продовжує працювати з індійською над тим, щоб все ж таки взяти участь у цій зустрічі "в тому чи іншому форматі".

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